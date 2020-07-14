Большой информационно-событийный марафон начинается в Сочинском национальном парке

/Общество/

В Сочинском национальном парке, уже по сложившейся традиции, 15 июля стартует большой информационно — событийный марафон «Друзья переднеазиатского леопарда».

В этом году партнером марафона выступят наши друзья – хоккейный клуб «Сочи». В рамках марафона, который продлится два месяца, вас ждут тесты, конкурсы, квесты и другие развлекательные мероприятия. Главным призом станет поездка в Центр восстановления леопарда на Кавказе и знакомство с известными хоккеистами ХК «Сочи»!

Дата старта марафона выбрана не случайно, 15 июля — неофициальный День леопарда на Кавказе. В этот день четыре года назад состоялось значимое для сохранения биологического разнообразия Северокавказского региона событие: после почти полувекового отсутствия, в дикую природу были выпущены три особи переднеазиатского леопарда, родившиеся в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Этому, без преувеличения, празднику предшествовала грандиозная работа, объединившая ученых, сотрудников природоохранных организаций, общественных и политических деятелей.

В этом году, в канун праздника в семействе леопардов случилось пополнение — 4 июля у пары самца Задига и самки Анреи родился котёнок. Пол котенка станет известен только через два месяца. Поэтому мы открываем марафон конкурсом на выбор имени для юного леопарда, который продлится до самого определения его пола.

Партнер марафона — хоккейный клуб «Сочи» так же подготовил серию конкурсов. Посетителей матчей ждут интерактивные площадки, розыгрыши с призами и подарками. Квест «Найди леопарда» для любителей приключений, «Задай свой вопрос леопарду», творческие конкурсы на лучшее стихотворение про леопарда и рисунок леопарда, посвящение в клуб друзей Кавказского леопарда и многое другое — вот что ждет вас в течение большого информационно-событийного марафона «Друзья переднеазиатского леопарда».

После подведения итогов конкурсов, в завершении марафона все победители будут награждены ценными призами и подарками от Сочинского национального парка, Центра восстановления леопарда на Кавказе, хоккейного клуба «Сочи. Самых активных участников ждет экскурсия в Центр восстановления леопарда на Кавказе и знакомство и хоккеистами ХК «Сочи».

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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Еще сотню лет назад леопард был вполне рядовым обитателем Кавказских гор

К середине 20 века сведения о встречах с этим грациозным зверем в дикой природе перестали поступать

Предпринятая российским отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF) вначале 21 столетия специальная экспедиция в район исторического ареала распространения хищника на Кавказе, следов пребывания жизнеспособной популяции не обнаружила

В 2008 году Минприроды Российской Федерации приняло Программу по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе

В 2009 году на юго-западном склоне горы Кепша Адлерского участкового лесничества Сочинского национального парка был создан Центр восстановления леопарда на Кавказе

В сентябре этого же года в вольеры Центра были заселены первые обитатели — дар президента Туркменистана Г.М. Бердымухамедова президенту России В.В.Путину. Это были два самца, выловленные в горах Копетдага

В 2010 году в Центр для формирования маточного поголовья, прибыли две самки из Ирана. Они также были отловлены в дикой природе

В 2012 году Программа получила международное признание, и Центр пополнился парой леопардов из Лиссабонского зоопарка

Летом 2013 года у пары из зоопарка и у их диких «собратьев» родилось по два котенка: Виктория, Фишт, Гром, Ахун

В период с 2013 по 2020 гг в Центре родилось 20 котят

В июле 2016 года после тщательной подготовки и отбора в дикую природу были выпущены (возвращены!) три зверя. Это произошло на южном отроге массива Ятыргварта в Восточном отделении Кавказского заповедника

В 2018 году еще три хищника «вышли в свет»: два в национальном парке «Алания» и один в Кавказском заповеднике

Ученые считают, что для полноценной популяции в дикой природе устойчивая численность леопардов должна составлять от 30 до 50 особей.

Источник: ФГБУ "Сочинский национальный парк"