Итоги работы Управления МВД России по городу Новороссийску за 1 полугодие 2020 года

/Общество/

В результате эффективно проведенных оперативно-розыскных мероприятий на стадии приготовления и покушения полицейскими пресечены тяжкие преступления.

Деятельность полицейских была организована в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, администрацией города, казачеством. Совместными усилиями удалось добиться снижения массива посягательств на жизнь и здоровье граждан, в том числе, не зарегистрированы факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, разбои с целью завладения автотранспортом и хулиганства.

Активно велась розыскная работа. Задержано 55 человек, которые скрывались от органов дознания, следствия и суда. Установлено местонахождение 18 без вести пропавших граждан.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий на стадии приготовления и покушения пресечено 24 тяжких преступлений.

Сотрудниками Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 325 наркопреступлений, из них фактов сбыта 161 Изъято 33,2 килограммов запрещённых веществ. Привлечено к уголовной ответственности 70 лиц, совершивших тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В сфере миграции выявлено 20 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учёт, составлено 498 административных протоколов, наложено административных штрафов на сумму 662000 рублей. В отношении 46 иностранных граждан вынесены решения об административном выдворении за пределы России.

Обеспечена реализация государственной политики в области экономической безопасности края, сотрудниками полиции пресечено 122 преступления в данной сфере, около половины из которых совершены в крупном и особо крупном размере.

Продолжена борьба с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции в городе. Полицейскими изъято свыше 11 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей и алкогольной продукции. Административному аресту подвергнуто 1198 человек.

За нарушения правил дорожного движения за полгода составлено 12795 административных материалов, лишено права управления транспортным средством 162 водителя.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/