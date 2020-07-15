Депутат В.И. Козаев выдвинут канддатом в губернаторы Ростовской области от партии Социальной защиты

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В офисе Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ города Ростова-на-Дону состоялось общее собрание по выдвижению Козаева Вахтанга Ивановича кандидатом в Губернаторы Ростовской области.

Его кандидатуру выдвинуло Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ростовской области. Это решение далось Козаеву Вахтангу Ивановичу нелегко. Все это время он не хотел выходить из рядов партии Коммунисты России и три недели заваливал Сурайкина обращениями с просьбой выдвинуть его кандидатуру на предстоящих выборах Губернатора Ростовской области.

Но Максим Сурайкин решил в очередной раз отмолчатся и ничего не ответил заслуженному коммунисту Вахтангу Козаеву. Тогда Вахтанг Иванович Козаев обратился к своему старому хорошему знакомому Перову Виктору Николаевичу, который входит в руководство Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. В ответ на обращение, тов. Виктор Перов порекомендовал Вахтангу Козаеву послать на три советских буквы все Политбюро ЦК Партии Коммунисты России и выдвигаться от нашей Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, что Вахтанг Иванович и сделал.

Председатель Совета Регионального отделения партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ростовской области Самойлова Арина Васильевна сама инициировала проведение партийного собрания в бывшем офисе партии Коммунисты России в городе Ростове-на Дону и в присутствии членов избиркома и минюста рассмотрели вопросы о выдвижении депутата Законодательного Собрания Ростовской области Козаева Вахтанга Ивановича на должность Губернатора Ростовской области.

Председателя Совета Регионального отделения Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Арина Самойлова возглавила избирательный Штаб по выборам Губернатора Ростовской области.

На позицию Козаева Вахтанга Ивановича также повлияло письмо Ивановского регионального отделения КПКР и членов ЦК Александра Орехова и Владимира Тихонова, которые вышли из состава партии Сурайкина.

Ранее с подобным разоблачающим письмом выступил Заместитель Председателя Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ Жуков Константин Аркадьевич, который 12 июня 2020 года сделал заявление на техническом Пренуме ЦК партии Коммунисты России и сорвал Сурайкину выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Теперь и депутат Законодательного Собрания Ростовской области уходит из партии Сурайкина, так как по федеральному законодательству о выборах, ему нельзя баллотироваться от Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, поскольку он имел членство в другой партии.

Источник: Пресс-служба Ростовского регионального отделения ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ