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Главы городов отрываются от губернаторов

С 14 июля муниципалитетам добавляют прав и усиливают их самостоятельность, отрывая всё дальше от губернаторов.
По факту наблюдается глобальная федерализация с усилением местного самоуправления.

Больше прав - больше свобод. В рамках предстоящих изменений, главы муниципалитетов смогут без оглядки на региональную исполнительную власть, т.е. губернаторов, назначать своих заместителей и руководителей муниципального звена.
Это ставит под угрозу все наработки региональных властей, например Кубани и Крыма. Будем ждать возвращения прямых выборов глав городов и районов.

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Категория: Новости / Общество

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