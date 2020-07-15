Главы городов отрываются от губернаторов

/Общество/

С 14 июля муниципалитетам добавляют прав и усиливают их самостоятельность, отрывая всё дальше от губернаторов.

По факту наблюдается глобальная федерализация с усилением местного самоуправления.

Больше прав - больше свобод. В рамках предстоящих изменений, главы муниципалитетов смогут без оглядки на региональную исполнительную власть, т.е. губернаторов, назначать своих заместителей и руководителей муниципального звена.

Это ставит под угрозу все наработки региональных властей, например Кубани и Крыма. Будем ждать возвращения прямых выборов глав городов и районов.