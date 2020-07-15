Фасоны джинсов Pierre Cardin

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Одежда бренда Pierre Cardin считается одной из самых узнаваемых во всем мире.

Она ассоциируется с элегантностью, индивидуальностью и шармом. История этой компании началась в середине прошлого века в Париже. Ее основателем стал модельер Пьер Карден. Сейчас вещи Pierre Cardin представлены в большом ассортименте, чтобы удовлетворить потребности каждого покупателя, подчеркнуть его отменный вкус и высокий статус. Наш интернет-магазин MegaJeans готов предложить джинсы Pierre Cardin, которые считаются универсальным вариантом на каждый день.

Фасоны и особенности джинсов Pierre Cardin

Джинсы Пьер Карден подходят практически каждому человеку, независимо от его пола, возраста, статуса. Они позволяют выражать индивидуальный стиль. Для их производства используется высококачественный деним, способный прослужить несколько лет. Джинсы отличаются широким размерным рядом, потому каждый покупатель найдет для себя подходящее изделие.

Основные фасоны джинсов Пьер Карден:

Boot cut. Имеют легкий клеш от колен, принадлежат к женским моделям. Посадка может быть абсолютно любой: высокая, низкая или средняя. Особенно эта модель подходит обладательницам пышных форм, поскольку она способна визуально уменьшать бедра, вытягивать ноги.

Regular fit. Универсальная модель, которая подходит практически всем. Она имеет прямые штанины стандартного покроя, лишена каких-либо элементов декора (яркие пуговицы, бусины, принты).

Straight leg. Джинсы имеют прямой крой по всей длине. Они пользуются одинаковым спросом среди мужчин и женщин.

Relaxed fit. Прямые изделия, популярные среди мужчин. Они обеспечивают максимальный комфорт своему владельцу, отличаются практичностью. Это идеальный вариант для выходных, для отдыха.

Интересно, что зауженные фасоны джинсов встречаются крайне редко. Это неудивительно, ведь компания Pierre Cardin делает ставку на классических изделиях, не поддаваясь веяниям моды.

Выбрать и купить джинсы Пьер Карден в интернет-магазине MegaJeans можно любых фасонов.

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