Госдума по-новому разделит имущество супругов при разводе

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Законопроект, который устранит правовые коллизии и обезопасит супругов от разорения после развода, приняли депутаты Государственной Думы в первом чтении.

Документ предлагает считать общим имуществом супругов как собственность, так и долги. Авторы инициативы поясняют, что при существующей практике объекты делятся на категории, и в судах многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов. С принятием данного законопроекта имущество будет делиться один раз.

Прежде чем начать раздел имущества, суд должен будет определить размер общего имущества, а потом установить размер доли каждого. Либо все пополам, либо, по соглашению супругов, имущество будет делиться на треть, две трети и т. д. Законопроект также позволит формировать перечень объектов, которые будут передаваться одному из бывших супругов в зачет их доли. В случаях, если один из супругов продал общее имущество без согласия другого во время брака, при разводе доля причитающегося ему имущества будет уменьшена.

У пар есть право прописать свои имущественные отношения в брачном договоре, на который будет ориентироваться суд при разводе или после смерти одного из супругов.

«Законопроект призван привести к единообразию нормы семейного и гражданского кодексов в отношении имущества супругов. Сегодня нажитое в совместном браке имущество только де-юре является общим, на практике распоряжение имуществом (без отчуждения) без нотариально заверенной доверенности возможно только для собственника. После принятия закона, государственная регистрация совместной собственности имущества будет производиться по заявлению одного из супругов в силу закона. Также закон защитит от необоснованного долга по кредиту одного из супругов, если кредит не был использован на нужды семьи. Регулирование особых условий в имущественных отношениях по-прежнему будет возможно через заключение брачного договора, кроме того, уточняются условия признания брачного договора недействительным. Это будет возможно только в случае, если договор изначально был кабальным для одной из сторон. Условие признания договора недействительным в случае, если это «ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение» исключено», - прокомментировала соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.