В Анапе после вмешательства прокуратуры 5 детей-сирот получили благоустроенные квартиры

Установлено, что в нарушение действующего законодательства органом местного самоуправления детям-сиротам по достижению совершеннолетия не было предоставлено жильё, поэтому они были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В 2017 году в связи с выявленными нарушениями прокурор предъявил в суд исковые заявления в интересах указанных лиц, в которых потребовал обязать министерство труда и социального развития Краснодарского края и администрацию муниципального образования город-курорт Анапа предоставить гражданам специализированные жилые помещения.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, возбуждены исполнительные производства, после чего в 2020 году на указанные цели выделены субвенции в размере более 58 миллионов рублей.

При этом денежные средства, выделенные на строительство жилья, на момент проверки муниципалитетом в полном объеме не освоены, в связи с чем прокурор объявил главе города-курорта предостережение о недопустимости нарушения закона, необходимости принятия полного комплекса мер по надлежащему и своевременному освоению бюджетных субвенций.

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования с 5 лицами из числа детей-сирот заключены договоры найма специализированного жилого помещения, новоселы в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир.