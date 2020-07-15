Сенаторы продлили россиянам молодость

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Увеличение предельного возраста молодежи позволит оказать поддержку молодым семьям с детьми, рассказал в интервью Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенаторы и депутаты Госдумы предложили продлить возраст молодежи до 35 лет. Такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике страны. Сейчас в России к молодежи относят людей в возрасте 14-30 лет.

"Эти цифры, по мнению всех тех, кто включился в разработку этого проекта, считаются оптимальными. Основа тут экономическая, чтобы в блок поддержки попали те семьи, которые сейчас уже образуются с большим возрастным порогом, чем это было раньше. Раньше основная масса образовывала семьи в 22-25 лет, сейчас возрастная планка поднялась. Кроме того, общая тенденция увеличения возраста продолжительности жизни ведет к тому, что часть поддерживающих государством программ может выпасть из поля зрения молодежной аудитории, а нам надо поддержать категорию семей с маленькими детьми. В основном это семьи до 35 лет", – считает сенатор.

Сейчас надо, чтобы сформировалось некое законодательное, понятийное пространство, регуляторика в силу того, что называется молодежью.

"После этого нужны будут поправки в действующие законы. Под это потребуются ресурсы. На этом этапе сказать, какие ресурсы под какие программы, - сложно. Это может быть ипотека, молодежный туризм, социальный туризм. Скорее всего, молодежь будет опорной точкой приложения усилий государства", – отметил Валерий Рязанский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/