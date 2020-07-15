Администрация Геленджика передала полиции курорта оборудованный мониторинговый центр
Чтобы усилить контроль за улицами, спальными раи?онами, пляжами, дорогами, площадками, набережной, глава Геленджика принял решение организовать для отдела полиции ситуационныи? центр.
Купили, установили, наладили, а сегодня передали все? необходимое оборудование отделу. 20 широкоформатных экранов с мощными матрицами позволили обеспечить максимальное качество видео разрешения. Обеспечили центр мебелью, Алексей Богодистов пообещал девушкам-полицеи?ским, которые будут сутками следить за городом, приобрести еще? и кофемашину для создания большего комфорта на их рабочем месте.
В общеи? сложности сеи?час за порядком следят около 600 камер. В этом году установили 120 новых цифровых камер, столько же старых аналоговых заменили на современные. В администрации уверены, что это хорошее подспорье для геленджикских правоохранителеи?.
Сегодня в Центре полицеи?ские рассказали, что на набережнои? каждыи? день теряются дети и добавили, что теперь им гораздо проще отследить передвижение ребе?нка на экранах. Уже даже ради этого стоило тратить средства и организовывать такои? вот Центр.
Круглосуточное патрулирование курорта - неле?гкии? труд. Глава курорта поблагодарил начальника отдела полиции Стрикалова за то, что он и его подчине?нные правильно понимают нашу общую задачу по сохранению порядка и безопасности на территории курорта.
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик