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Чтобы усилить контроль за улицами, спальными раи?онами, пляжами, дорогами, площадками, набережной, глава Геленджика принял решение организовать для отдела полиции ситуационныи? центр.

Купили, установили, наладили, а сегодня передали все? необходимое оборудование отделу. 20 широкоформатных экранов с мощными матрицами позволили обеспечить максимальное качество видео разрешения. Обеспечили центр мебелью, Алексей Богодистов пообещал девушкам-полицеи?ским, которые будут сутками следить за городом, приобрести еще? и кофемашину для создания большего комфорта на их рабочем месте.

В общеи? сложности сеи?час за порядком следят около 600 камер. В этом году установили 120 новых цифровых камер, столько же старых аналоговых заменили на современные. В администрации уверены, что это хорошее подспорье для геленджикских правоохранителеи?.

Сегодня в Центре полицеи?ские рассказали, что на набережнои? каждыи? день теряются дети и добавили, что теперь им гораздо проще отследить передвижение ребе?нка на экранах. Уже даже ради этого стоило тратить средства и организовывать такои? вот Центр.

Круглосуточное патрулирование курорта - неле?гкии? труд. Глава курорта поблагодарил начальника отдела полиции Стрикалова за то, что он и его подчине?нные правильно понимают нашу общую задачу по сохранению порядка и безопасности на территории курорта.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик