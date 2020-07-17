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Сразу три двойни родились в перинатальном центре Краснодара 16 июля

В перинатальном центре Краевой клинической больницы №2 Краснодара в один день на свет появились три двойни. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

- Двойни рождаются чаще, чем тройни, но три двойни сразу в один день и в одном отделении - это что-то за гранью, - рассказали медики.

На данный момент новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии. Их состояние стабильное. Некоторые содержатся в специальных инкубаторах - там малыши набирают вес. Еще одну двойню перевели в обычную палату. Мамы маленьких пациентов также лежат в этой больнице. Родители могут свободно посещать своих двойняшек в любое время. Через несколько дней всех новорожденных должны выписать.

В учреждении отметили, что в другом отделении лежало еще две двойни. Одну из них выписали 15 июля, так как дети полностью перешли на полноценное грудное вскармливание.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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