На заводе в Краснодаре станут производить крупные детали для атомных станций

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На Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре до конца 2020 года введут цеха для производства крупных деталей атомных станций.

- В этих крупных обрабатывающих центрах можно будет производить детали сложной формы весом до 125 тонн, - сообщил исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко.

Готовые изделия применят при изготовлении крышек реакторов для атомной энергетики и крупных гребных винтов для судостроения.

- Задача на этот год - ввести два обрабатывающих центра, очень больших, очень серьезных, очень дорогих, для обработки крупногабаритных деталей весом до 125 тонн. И тем самым мы будем готовы производить такие детали на заказ. В целом, завод расширит номенклатуру производства от станков к деталям под заказ, - отметил Дмитрий Дмитренко.

По словам исполнительного директора, детали имеют сложную форму, изготовление подобной продукции связано с высокой точностью работ. На сегодняшний день ЮЗТС работает в полную силу, заказы поступают со всей России. Так, до конца года запланирована поставка двух крупных обрабатывающих центров на сумму около 100 млн рублей на федеральные машиностроительные предприятия.

Источник: https://kuban.mk.ru/