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По инициативе прокуратуры Северского района депутат Совета городского поселения досрочно прекратил свои полномочия
Прокуратура Северского района провела проверку исполнения депутатами Совета Черноморского городского поселения Северского района требований антикоррупционного законодательства
Установлено, что один из депутатов, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции представил сведения только о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при этом аналогичные сведения в отношении своих несовершеннолетних детей в установленный законом срок не представил.
По данному факту прокурор внес в Совет представление, по результатам рассмотрения которого представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/