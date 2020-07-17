По инициативе прокуратуры Северского района депутат Совета городского поселения досрочно прекратил свои полномочия

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Прокуратура Северского района провела проверку исполнения депутатами Совета Черноморского городского поселения Северского района требований антикоррупционного законодательства

Установлено, что один из депутатов, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции представил сведения только о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при этом аналогичные сведения в отношении своих несовершеннолетних детей в установленный законом срок не представил.

По данному факту прокурор внес в Совет представление, по результатам рассмотрения которого представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/