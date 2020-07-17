Депутат объяснила ужесточение наказания за покушение на пожилых людей

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Преступников, покушающихся на пожилых людей, надо наказывать значительно строже из-за уязвимости их жертв, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В интервью радио Sputnik она призвала внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Законопроект об ужесточении наказания за преступления против людей старше 75 лет внесли в правительство. При этом, положительную оценку документу уже дали в Совете Федерации, рассказала Светлана Бессараб.

В пояснении к документу приложена статистика, которая говорит о росте в России числа преступлений против людей пожилого (60-74 лет) и старческого возраста (75+). В 2019 году против самой уязвимой группы россиян было совершено 177,5 тысяч преступлений.

Ужесточение уголовной ответственности поможет снизить эту цифру, рассказала Светлана Бессараб в интервью радио Sputnik.

"Как правило, преступники выбирают людей старческого возраста. У них объективно снижается уровень мыслительных процессов, а также уровень и быстрота анализа информации. Это легкий объект для преступного сообщества. Между здоровым быстрым человеком и человеком старческого возраста, который утрачивает быстродействие, преступники выбирают вторых", - рассказал депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/