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В пригороде Новороссийска снесли двухэтажную гостиницу

В селе Южная Озереевка под Новороссийском снесли двухэтажную гостиницу, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП. Суд признал здание самостроем и обязал владелицу объекта демонтировать постройку.

Женщине объяснили, что, если она сама не снесет здание, это сделает взыскатель, то есть администрация Новороссийска, и потребует расходы с должника в большем размере.

Сейчас работы завершены – местная жительница согласилась самостоятельно организовать снос.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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