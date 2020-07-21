В поселке Веселовка специалисты заменили 60 метров аварийного водовода

/Общество/

В четверг 16 июля специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» успешно выполнили работы по замене аварийного участка подводящего водовода к поселку Веселовка, расположенного на берегу Черного моря.

«Подача воды в поселок осуществляется именно по этому водопроводу, а потому каждая утечка сразу влекла за собой падение давления в сети и как следствие ограничение водоснабжения. В последнее время количество повреждений на подводящем водоводе значительно увеличилось. Только на протяжении последних дней было устранено несколько утечек, аварийно-восстановительные бригады выезжали практически ежедневно. Для исправления ситуации необходимо было срочно заменить аварийный участок. Всего заменили 60 метров трубы диаметром 400 мм», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Ремонтные работы по замене участка водовода были выполнены в максимально сжатые сроки, в течение одного дня. На месте работали три бригады АВР, 6 сварщиков. В первой половине дня были проведены разработка траншеи и подготовительные работы к замене. С 15 часов водоснабжение поселка было временно приостановлено. Полностью все работы были завершены в 22 часа.

Новый участок подводящего водовода позволит повысить качество предоставляемых услуг жителям поселка Веселовка по водоснабжению, а также минимизировать риски возможных повреждений на данном участке водопроводных сетей.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"