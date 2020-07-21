Пожарные приняли участие в пожарно-тактических учениях в концертном зале

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Во вторник, 21 июля, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в пожарно-тактических учениях в здании концертного зала Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского, расположенного в городском округе Клин.

В учениях были задействованы пожарные 313-й, 221-й, 225-й пожарных частей и спасатели поисково-спасательного отряда №20 ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области, работники местной пожарной охраны и огнеборцы Клинского пожарно-спасательного гарнизона.

Начальник 313-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Ватутин рассказал, что по замыслу учений на сцене концертного зала произошло возгорание площадью 200 квадратных метров.

«В результате неосторожного обращения с огнем во время проведения ремонтных работ произошло возгорание конструкций сценической площадки концертного зала. Рабочие, производившие ремонт, позвонили в Единую службу спасения «112», диспетчер которой передал информацию пожарным подразделениям», - сообщил Андрей Ватутин.

Начальник пожарной части отметил слаженность действий огнеборцев во время ликвидации возгорания.

«Организованное взаимодействие всех участников тушения пожара – один из основных факторов успешной ликвидации возгорания. Пожарные экстренных служб действовали уверенно и слаженно, что позволило оперативно устранить условное возгорание», - заключил Андрей Ватутин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"