/Общество/

"Машук 2020» пройдет он-лайн.

По итогам завершившейся вчера регистрации на него подано аномально большое количество заявок: 4 534, из которых почти 1 тысяча - из регионов, не входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа.

В этом году молодежный форум «Машук» пройдет в 11-й раз. И впервые в онлайн формате.
Организаторами выступают  по сути  Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи.
По факту правительство Ставропольского края и аппарат полпреда  в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Категория: Новости / Общество

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