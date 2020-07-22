"Машук 2020» пройдет он-лайн.

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По итогам завершившейся вчера регистрации на него подано аномально большое количество заявок: 4 534, из которых почти 1 тысяча - из регионов, не входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа.

В этом году молодежный форум «Машук» пройдет в 11-й раз. И впервые в онлайн формате.

Организаторами выступают по сути Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи.

По факту правительство Ставропольского края и аппарат полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.