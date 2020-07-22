Кому требуется услуги склейки и приклейки для рекламно-упаковочной продукции

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Изделия для рекламы и дистрибуции получили широкое распространение в различных сферах.

Во-первых, они используются как тара для фасовки пищевой и непищевой продукции. Во-вторых, их применяют в качестве красивых упаковок для подарков. В-третьих, оригинальные изделия – ПОСм – выполняют функции эффективных инструментов привлечения внимания потребителей.

Производство рекламно-упаковочной продукции осуществляется в специализированных центрах ручных операций. Это обусловлено тем, что не все этапы изготовления удается автоматизировать. Поэтому роль человеческого труда при создании ПОСм и упаковок довольно значимая. Одним из производственных этапов является склейка и приклейка - https://hand-operation.ru/sklejka-i-priklejka. Что это за операции, для чего нужны и как выполняются, рассмотрим ниже!

Особенности и назначение склейки и приклейки

У данных операций имеется минимум две общие черты:

Они выполняются преимущественно вручную.

При их осуществлении обязательно используется клей или клеевые элементы.

Склейка представляет собой процесс фиксации контуров картонно бумажных изделий, а также соединения отдельных частей в конечную конструкцию. К примеру, если требуется создать коробку или пакет, сложенную заготовку нужно обязательно проклеить на стыках. В противном случае объемное изделие попросту разложится и примет форму исходной заготовки. Также склейка является незаменимой операцией при изготовлении POSm различных категорий. Например, создание вобблера требует соединения гибкой ножки с информационным носителем. Эти элементы склеиваются между собой – и получается эффектное промо-изделие.

Приклейка представляет собой процесс орнаментирования основной части рекламно-упаковочной конструкции декоративными, брендовыми и другими дополнениями. К примеру, на подарочную коробку может потребоваться зафиксировать банты, цветы, ленты и прочие украшения. Это легко сделать с помощью клея. Также приклейка широко используется в дистрибуции. Например, в рекламных буклетах фиксируются пробники продукции, пластиковые карты и другие изделия.

Стоимость склейки и приклейки всегда рассчитывается индивидуально. Чтобы получить достойный сервис по адекватной стоимости, заказчику следует обратиться в надежный центр ручных операций, который работает много лет и заслужил хорошую репутацию на рынке. Это – гарантия получения действительно качественного результата!