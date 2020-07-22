Сегодня на комитете Думы рассматривали важный вопрос: открытие в городе благотворительного фонда помощи малому и среднему предпринимательству.

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Действовать он будет посредствам "Единого бизнес-центра "Море".

Идея создания Фонда вынашивалась давно, а последние события, связанные с пандемией и тем, как она сказалась на бизнесе, дали понять, что действовать надо оперативно.

Единый бизнес центр "Море" будет иметь 12 подразделений: молодежный центр, центр IT решений, центр экспортных решений, центр поддержки и развития предпринимательства, центр финансовой поддержки, центр инвестиционных инициатив, Start up центр, центр имущественных и земельных решений, контент центр, центр ресурсных решений, центр обучения и наставничества. Как видите, возможности "Моря" весьма широки и должны помочь предпринимателям Новороссийска в развитии бизнеса, а значит — и города в целом. При разработке проекта специалисты изучили опыт разных регионов и даже зарубежных стран.