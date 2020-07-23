В Анапе проверят законность застройки в прибрежной зоне

/Общество/

В Анапе проведут расследование и проверят законность застройки в 500-метровой прибрежной зоне. Об этом рассказали на первом заседании комиссии по проверке застройки. Работу возглавил заместитель губернатора края Василий Швец, уточняет пресс-служба региональной администрации.

В ходе проверки специалисты выработают и озвучат предложения по упорядочиванию градостроительных норм. В составе комиссии – 23 человека, 11 из которых являются представителями общественности. Швец отметил работу активистов и выразил уверенность, что у комиссии с их помощью получится разобраться в ситуации.

Перед заседанием состоялся один из осмотров прибрежной зоны Анапы. Замглавы региона рассказал о результатах:

– Мы увидели объекты, о которых говорили представители горожан, выявили и новые проблемные места. Больше всего вопросов у меня к территории Супсеха, Высокого берега, Витязево и Джемете.

24 июля пройдет еще один осмотр. Следующий этап работы возьмет на себя замруководителя правового департамента края Евгений Горбань. Специалисты оценят выданные разрешения на строительство объектов и проверят, насколько документы соответствуют законодательству.

Кроме того, члены комиссии обсудят возможность совершенствования муниципального и регионального законодательства в городах-курортах. Работа должна быть полностью закончена к 3 августа.

Комиссию собрали по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева, который остался недоволен застройкой Анапы после объезда с проверкой. В этот же день стало известно об отставке мэра города-курорта. Юрий Поляков сам изъявил желание оставить должность.

Источник: https://kuban.mk.ru/