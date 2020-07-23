Александр Бондарев: «Всегда следует внимательно относиться к своему имуществу, и не терять бдительность»

/Общество/

Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Александр Сергеевич Бондарев рассказал о наиболее популярных видах преступлений в курортный сезон и том, как не стать жертвой злоумышленников и сохранить свое имущество от преступных посягательств.

Чтобы в дом не нагрянули непрошенные гости…

Уехать из дома на неделю и лишиться всего имущества, а может быть отлучиться на несколько часов, а вернувшись с работы понять, что в квартире похозяйничал злоумышленник. Разберемся, как обезопасить себя от квартирных краж, можно ли идентифицировать вора по внешнему виду и какие квартиры привлекают пристальное внимание злоумышленников.

- Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что такое квартирные кражи и, самое главное, как не стать жертвой?

- Квартирные кражи подразделяются по способу их совершения. Первый - это свободный доступ, когда потерпевший просто забывает закрыть дверь. Такой вид краж особо актуален в летний период. Граждане не закрывают двери, потому что жарко, открывают окна, создавая для себя комфортные условия. Создаются условия и для злоумышленников, которые пользуются этим. Видят, что двери открыты, заходят, забирают сумки, кошельки, все, что находится на виду и представляет ценность. Наиболее подвержены данному виду преступлений курортные города.

Еще один вид краж - это, так называемые, квалифицированные кражи, которые совершаются путем подбора ключа, своеобразными отмычками, либо проворотом личинки. Такие воры имеют определенную квалификацию, обучение, практически все злоумышленники ранее судимые за определенные составы преступлений.

Хорошо, если в современных домах есть консьерж, здания и прилегающие территории оборудованы системой видеонаблюдения, домофонами, электронными замками, и доступ имеют только те граждане, которые проживают в данном доме, но, к сожалению, набольший массив зданий в городе – это наши старые пятиэтажки, которые не всегда оборудованы видеокамерами и домофонами. И здесь рекомендация может быть одна: следует обратиться в охранную организацию и поставить квартиру на охрану. Тогда вы будете чувствовать себя в безопасности в имущественном отношении.

- А можно как-то определить, жители каких этажей под угрозой, кто в более безопасном положении?

- Ну конечно. Воры делают так называемые «маячки», закрепляют на дверях свернутые бумажки или заклеивают «глазок». Через несколько дней возвращаются и смотрят. Если «маячки» остались, значит, в этой квартире люди не проживают, и она может быть пустой. Квартирным вором данная квартира «отработана» с целью хищения имущества,

Также злоумышленники выбирают те квартиры, где на лестничной площадке не проживают граждане. Это дает возможность преступникам спокойно вскрыть дверь. Как правило, такие квартиры расположены на крайних этажах, где нет проходимости, и наиболее подвержены вскрытию с целью хищения имущества.

- Скажите, можно, например, определить квартирного вора, если ты заходишь в подъезд, и вместе с тобой заходит неизвестный человек? Есть какой-то психологический или социальный портрет?

- Конечно. Элементарная черная сумочка через плечо, в которой могут находиться отмычки, инструменты. Это может вызвать определенные подозрения. Никогда вор не будет смотреть в глаза, он будет прятать лицо, отводить взгляд, чтобы любой гражданин, встречающийся с ним, не запомнил его приметы. Преступники одеваются в неброскую одежду, никаких ярких цветов, все темное. Это удобная одежда, кроссовки, обязательно перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев рук. Если человек, выходящий из подъезда, вызвал у вас подозрение, лучше сообщить об этом в полицию. Пусть лучше перепроверят сотрудники, на всякий случай перестрахуемся и недопустим совершения имущественных преступлений.

- Могут как-то соседи помочь, если, допустим, уезжаешь? Нужно ли им сообщать, что ты покидаешь квартиру?

- Вы знаете, есть такой аспект служебной деятельности как поквартирный обход. Это наши участковые. Они обязаны взаимодействовать с гражданами. Участковые осуществляют обход жилого массива, оставляют визитные карточки и номера своих телефонов. И, конечно, если граждане в подъезде заметили подозрительного человека, то необходимо обязательно сообщить об этом своему участковому или позвонить в полицию.

Не всем звонящим нужно верить…

Курортный сезон в нашем регионе начался, отпуску на побережье уже ничего не помешает. Кроме, конечно, мошенников, которые стали еще изобретательнее. Работают злоумышленники удаленно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов говорят, что сильно изменился портрет и самих нарушителей закона, и их жертв. Узнаем, кто нынче под ударом и как обезопасить себя от дистанционных аферистов.

- Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, а что такое дистанционное мошенничество? Как можно обезопасить себя от таких преступлений?

- Существуют разные виды мошенничеств. С целью похищения денежных средств путем злоупотребления доверием и обмана наших граждан, мошенники используют мобильные телефоны, социальные сети, сайты продаж. С каждым годом идет рост таких видов мошенничеств.

- Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то психологический портрет жертвы и психологический портрет преступника?

- Конечно. Психологические портреты преступника и жертвы существуют и со временем меняются. Так, например, если мы пять лет назад могли констатировать, что один из основных видов и способов дистанционного мошенничества с использованием средств мобильной связи совершался из мест лишения свободы. Осужденные звонили гражданам. Жертвами таких мошенников, в основном, становились граждане в возрасте от 50 лет. То есть это категория людей старшего возраста, которые действительно верили, что с их родственниками могло что-то случиться, и перечисляли деньги мошенникам.

Сейчас, жертвами таких преступников, к сожалению, становятся и активные пользователи Интернета в возрасте от 18 лет. В основном, это покупки, совершаемые с помощью Интернет-ресурсов.

Еще один из распространенных способов дистанционного мошенничества – это так называемая служба безопасности какого-либо банка. Как уже говорилось выше, раньше большая часть дистанционных мошенничеств совершалась людьми, находящимися в местах лишения свободы, то сейчас – это преступник, находящийся на воле, который имеет возможность создать так называемые телефонные колл-центры. Такие колл-центры создаются на съемных квартирах, в съемных помещениях, офисах, оборудуются серьёзной оргтехникой, набирается персонал, соблюдается конспирация. Мошенники «работают» по всем регионам страны. У нас есть такой пример. Буквально, в прошлом году сотрудниками Управления уголовного розыска краевого главка и сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Краснодару задокументирован факт противоправной деятельности так называемых, колл-центров, работающих на территории Краснодара. Совместно со следственным подразделением мы смогли доказать создание преступного сообщества и участие в нем. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время мы ожидаем решение суда.

- И самый главный вопрос: как не стать жертвой подобных мошенников?

- Что касается основного вида и способа на данный момент. Как рассказывал ранее, самым распространённым способом дистанционного мошенничества является, так называемая, служба безопасности. Любая смс-ка, приходящая на сотовый телефон якобы от службы безопасности, после которой может последовать звонок, и собеседник – обычно женщина с хорошо поставленным голосом, представляющаяся службой безопасности какого-либо банка – все это должно насторожить. Основная рекомендация: необходимо сразу положить трубку, как бы собеседник не пытался оставить вас на связи. Затем, взять свою банковскую карту, посмотреть на обороте номер службы безопасности, позвонить и уточнить, был ли такой звонок. Разговор, даже безмотивационный, необходимо прекратить.

- Нужно ли этот разговор записывать? Поможет ли это потом найти злоумышленника?

- Если кто-то из активных пользователей знает, как записать разговор и потом сообщить в органы правопорядка, это будет достаточно неплохо. Если гражданин не умеет этого делать, лучше не делать. Просто прекратите разговор и перезвоните в службу безопасности банка. Поверьте, вам помогут.

- Прекращать разговор нужно, потому что используются какие-то психологические приемы?

- Конечно, психологические приемы используются. Персонал, так называемых преступных колл-центров, готовится, обучается по разным алгоритмам действия потенциальной жертвы. Например, если человек пытается уйти от разговора и понимает, что где-то его начинают обманывать, то со стороны преступников начинается давление в том плане, что мы же служба безопасности, мы же вам помогаем, обратите на нас внимание, разговор у нас записывается, будьте добры отвечать правильно на те вопросы, которые мы задаем. Таким образом, злоумышленники пытаются выведать у вас информацию по всем банковским картам, какой остаток, подтверждают, проверяют. Как только идет перепроверка «да, верно» - кладите трубку. Это мошенники.

Специалисты – карманники и кражи на пляже…

За минувшие полгода к уголовной ответственности кубанские полицейские привлекли почти четыре десятка злоумышленников, которые специализировались на карманных кражах. Всего за помощью к полиции обратились около 300 человек, в чьих сумках, портмоне и кошельках ревизию провели, так называемые, «щипачи». Почти шесть десятков таких преступлений удалось раскрыть. Разберемся, в чем возникают сложности при поимке карманников, почему в середине ХХ века их считали элитой преступного мира, как не стать жертвой таких специалистов и сохранить свое имущество во время пляжных развлечений.

- Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что такое карманные кражи, в чем их особенность и давайте коснёмся еще темы: «Кражи на пляже».

- В основном карманные кражи совершаются в общественных местах: транспорте, больших торговых центрах, на рынках. Как правило, жертвами карманных воров становятся женщины, так как подавляющая их часть имеет привычку не закрывать свои сумки, чем привлекают злоумышленников. Преступники забирают сотовые телефоны, кошельки, деньги и другие ценные вещи. К сожалению, в последнее время основной портрет преступника – это лица определенных национальностей, которые используют для совершения противоправных деяний даже детей, прекрасно понимая, что несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной ответственности. Такие преступники, как правило, иногородние и приезжают к нам из соседних регионов.

- Где безопаснее всего носить кошелёк, мобильный телефон. Есть ли какой-то наиболее безопасный вариант сумок.

- Конечно, в основном кражи совершаются из заднего кармана одежды. Или сумка наплечная, находится где-нибудь в районе бедра или на спине, то есть не в поле зрения. Конечно, портмоне, кошелек, документы, другие ценные вещи необходимо носить в нагрудных карманах, чтобы ваше имущество находились в поле зрения.

- А где опасней? Торговые центры, общественный транспорт или просто на улице? Где чаще происходят кражи?

- Общественный транспорт. Обычно кража происходит на посадке или на выходе из автобуса. Такие кражи происходят и просто в транспорте, и в очереди в торговом центре. В любом месте. Торговый центр, огромное множество магазинов и ярких вывесок – потенциальная жертва отвлекается, засматривается на какой-то товар и остается без своего имущества.

- А что касается пляжных краж?

- Пляжные кражи совершаются, как правило, отдельным, так называемым, видом воров, которые именно в курортный сезон «работают» по всему Азово-Черноморскому побережью. Это и местные, и приезжие из других регионов России.

Если на пляж человек берет с собой сотовый телефон, деньги, ювелирные украшения, и все это остается без присмотра, то вернувшись, он может не обнаружить своих ценных вещей.

Берите с собой ограниченное количество денег. Если хотите остаться с телефоном, попросите соседа по пляжу, чтобы он присмотрел. А лучше попросите двоих. Следует внимательно относиться к своему имуществу и не терять бдительность даже в условиях курортного сезона.

Вор любит темноту

Не оставлять в машине ценные вещи: сумки, телефоны или коробки. Парковаться на освещенных площадках, а еще лучше не пожалеть денег на надежную сигнализацию. Это основные правила, которые помогут автовладельцу не стать жертвой злоумышленников. Расскажем, как можно не допустить кражи из собственного авто.

- Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какие способы злоумышленники используют при хищении имущества из автомобилей? - Кражи из автомобилей происходят и путем разбития стекла, и путем свободного проникновения в салон, так как автовладельцы элементарно забывают закрыть дверь, и путем отвлечения потерпевших. Бывает и так, что автовладелец откликается помочь женщине, например, подкачать колесо, и бросает свое авто открытым. В это время подходит преступник, который находится в сговоре с этой женщиной, и похищает оставленное в салоне имущество.

Путем повреждения стекла – это, в основном, ночной вид краж из автомобилей. Конечно, те автомобили, которые припаркованы на неохраняемых стоянках, наиболее подвержены данному виду преступлений.

Вот еще один способ. В одном городе группировка иногородних граждан совершала такой вид преступлений. Черноморский город, автомобили на неохраняемых пляжах расставлены в хаотичном порядке. Многие автомобили оснащены автосигнализацией. Оперативники не могли понять, как происходят кражи. А потом поняли. Обратили внимание, что при проходе поезда срабатывала автосигнализация, и в это время злоумышленники разбивали стекла в автомобилях. Даже в дневное время из салонов транспортных средств похищались ноутбуки, фотоаппараты, оргтехника, кошельки. Поезд проходил, автосигнализация прекращала работать. Кражи совершались примерно за время прохождение поезда. Мы данную группу нейтрализовали, всех задержали, злоумышленники уже осуждены и получили наказание.

- Как можно себя обезопасить?

- В первую очередь, в ночное время автомобиль ставить на охраняемую стоянку, не бросать на неохраняемой парковке, ставить на освещенное место в обязательном порядке. Вор любит темноту. Он не будет подходить в освещенные места. Конечно, оборудовать автомобиль автосигнализацией, желательно устанавливать ее только у официальных дилеров.

- А что касается парковки во дворах? Будем честны, у нас не всегда есть возможность припарковаться на охраняемой парковке.

- Должно быть хорошо освещенное место. Еще раз повторяю: вор любит темноту, он освещённых мест старается избегать.

- Есть ли какая-то статистика, какие автомобили чаще вскрывают, а какие - реже?

- Если с целью хищения из автомобиля, то это, как правило, автомобили импортного производства. В иномарках, возможно, будет магнитола, музыкальное оборудование, акустика. Это такой сегмент транспортных средств стоимостью до 1 миллиона рублей. Те, которые свыше миллиона, оборудованы наиболее хорошей сигнализацией, в том числе и ГЛОНАССом. Но рисковать не нужно, лучше забрать свое имущество с собой.

Сто раз проверь…

Организовать собственный отдых – занятие приятное и интересное. Сейчас забронировать место в отеле, выбрать экскурсионные маршруты и другие развлечения можно буквально в пару кликов. Находишь сайт, выбираешь путевку, оплачиваешь, и все это не покидая собственного рабочего места. Но, к сожалению, не всем так везет. В последнее время правоохранители все чаще рассматривают заявления от обманутых людей. Вроде те все сделали правильно, но место оказалось занятым, и в отеле об их приезде вообще никто ничего не знал. А все потому, что сайт, на котором они делали заказ, создали мошенники. Узнаем, что такое сайты-двойники, по какому принципу они работают и как не испортить себе отдых.

- Александр Сергеевич, расскажите, что такое сайты-клоны, сайты-двойники, и чем, собственно, они опасны?

- Это еще один из видов мошенничества. Сайты-клоны создаются специально для хищения денежных средств. В основном это сайты, которые рекламируют услуги отдыха: санатории, базы отдыха, любые учреждения. Создаются идентично настоящим сайтам учреждений, красивые, с яркой рекламой. Активные пользователи сети Интернет, как правило, с других регионов, бронируют места, попадая в ловушку дистанционно. Причем, одно из правил дистанционных мошенничеств любого сайта – при, так называемой, бытовой гражданской сделке - деньги вперед. Нет, деньги только по факту поставки товара. Сайты предлагают предоплату, деньги вперед, причем предоплата более 50 %. Перед тем как платить, позвоните. Любой гражданин, который решил заключить сделку на услуги отдыха с санаторием, домом отдыха, может позвонить в организацию, на сайте всегда указаны телефоны. Перепроверьте, созвонитесь, если возникнут подозрения, лучше откажитесь от той сделки.

- То есть, только звонок может помочь определить клон это или сайт действительно работающей организации?

- Не только звонок. Перепроверка еще услугами интернета. Задать в поисковике и посмотреть еще. Клон санатория с хорошей рекламой. Если задать в Интернете, и вы увидели не один санаторий с таким названием, а несколько, посмотрите, где он находится. Если указаны два санатория с одинаковым названием, месторасположением, но при этом с разными телефонами, то здесь следует проверить.

- То есть на этих клонах могут быть указаны «живые» телефоны?

- Конечно. «Живые телефоны» с так называемым специально обученным человеком. Вы позвоните, собеседник подтвердит те услуги, которые вы планируете приобрести по предоплате. И опять же попадете к мошенникам. Соответственно нужно посмотреть мобильные, стационарные телефоны, перепроверить, подтвердить и только потом вносить предоплату.

- Можно ли отказываться от предоплаты?

- Можно. Наши санатории, насколько мне известно, работают и по раннему бронированию, и по факту приезда. Пожалуйста. Приехали, оплатили услуги проживания, медицинские услуги – и отдыхайте.

- Резюмируя наш разговор, что может спасти человека, от того, чтобы стать жертвой таких вот мошенников?

- Только его бдительность.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.