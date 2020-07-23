Пожарные спасли ласточку, запутавшуюся в леске

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В среду, 22 июля, пожарные дежурного караула пожарно-спасательного поста 229-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в поселке Орешково городского округа Луховицы, спасли ласточку, запутавшуюся в леске.

Начальник дежурного караула Александр Кузнецов рассказал, что к пожарным за помощью обратились дети, которые увидели застрявшую птицу.

«Рядом с подразделением находится жилой дом. С одного из балконов торчал запутанный клубок лески, который ветром снесло на крышу. Ласточка застряла в нем и не смогла выпутаться. Дети, игравшие во дворе, заметили птицу и прибежали в пожарную часть с просьбой помочь ей», - сообщил Александр Кузнецов.

Начальник караула добавил, что пожарным поднялись на крышу дома, чтобы спасти птицу.

«Мы вместе с добровольным пожарным Сергеем Моисеевым забрались на крышу дома, перерезали леску и засунули клубок с ласточкой в сочок. Спустившись по двор, пожарные распутали клубок и освободили птицу. Ласточку огнеборцы отдали детям, которые выпустили её на волю», - заключил Александр Кузнецов.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"