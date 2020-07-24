Полицейские и общественники рассказали детям и родителям о правилах поведения на воде.

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В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» правоохранители, руководители администрации города и общественники вручили листовки жителям и гостям Новороссийска на пляже.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Мариам Омарова, глава Центрального района Новороссийска Наталья Рожковецкая и волонтёры Молодежного Центра провели рейд по предупреждению несчастных случаев на водоемах. Цель мероприятия – напомнить детям и взрослым правила безопасного поведения у воды.

Акция прошла в популярном для всех горожан и гостей Новороссийска месте, на набережной у Центрального пляжа. Организаторы разъяснили гражданам правила безопасного поведения на пляже, а также во время купания. Особое внимание полицейские уделяли взрослым, отдыхающим с детьми. Правоохранители провели беседы с подростками и рассказали им о мерах предосторожности. Взрослым стражи правопорядка и общественники напомнили о необходимости контроля за несовершеннолетними, а также о требованиях «Детского закона» Краснодарского края.

Волонтёры Молодежного Центра раздали отдыхающим специально разработанные профилактические памятки о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на водоемах.

Мероприятие стало итогом совещания комиссии по работе с детьми и молодежью Общественного совета при ведомстве, на котором разработаны полигафические материалы и формат акции.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко обращаясь к родителям, отметил необходимость внимательного отношения со стороны взрослых к детям в местах отдыха, где особенно необходим родительский контроль.

Сотрудники полиции и администрации отметили, что аналогичные мероприятия будут проводиться в течение всего летнего периода на всех пляжах муниципалитета.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску