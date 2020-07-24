На вершине Маркотхского хребта освятили и открыли часовню в честь Серафима Саровского

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Расположена она в основании креста, возвышающегося над Геленджиком.

Первый камень в основание часовни был заложен еще в 2014 году. Учитывая расположение сорокаметровой конструкции, она сконструирована с минимальной парусностью так как испытывает большую ветровую нагрузку. Сегодня в часовне в честь преподобного Серафима Саровского прошла литургия, посвященная открытию нового православного храма. Провел ее епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. На знаковом мероприятии побывал и глава курорта Алексей Богодистов. Вместе с верующими он принял участие в освящении часовни и приложился к святыне, хранящейся там – иконе Серафима Саровского с частичками его мощей.

По словам настоятеля часовни – благочинного Геленджикского округа отца Максима Пьянкова, часовня открыта с сегодняшнего дня и будет доступна всем желающим ежедневно с 10.00 до 18.00. Каждую среду, в 10.30 там будет проходить молебен.Более того, в часовне можно провести обряд крещения или венчания, а также подать записки о молитве родных и близких, заказать сорокоуст.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик