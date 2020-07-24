Пенсионные налоговые вычеты?

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У россиян появится шанс на дополнительные налоговые вычеты. На сей раз - пенсионные.

Статью льгот хотят сделать самостоятельной, чтобы не лишить граждан возможности компенсировать траты на образование, медицину или на страхование жизни, например. Сейчас максимальная сумма налоговых вычет по программам негосударственного пенсионного обеспечения ограничен суммой чуть более 15-ти с половиной тысяч рублей – это 13% от максимально возможных 120 тысяч. И это при условии, что гражданин не компенсирует расходы на медицину и образование. В новом предложении остаются те же 13 %, но уже от 400 тыс. рублей.

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в интервью радио Sputnik назвал две причины, почему новый вычет не сильно поменяет картину, которая есть сейчас.

"Существенных ограничений - два. Подавляющая часть российского населения не имеет материальных возможностей в течение десятилетий 5-10% откладывать от заработной платы, чтобы потом действительно получить какую-то действительно значимую прибавку к пенсии. А второе, пока что вся предыдущая история работы НПФ такова, что доходность, которую они обеспечивали, была не только ниже инфляции в полтора-два раза, но и ниже, чем любые соотносимые по риску финансовые инструменты. Вот две причины, почему люди не участвуют. Да, вычет немножко улучшит ситуацию, но, я думаю, не значимо", - отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/