Улицы Сочи патрулируют в усиленном режиме

/Общество/

Чтобы обеспечить безопасность гостям и жителям Сочи, в городе увеличили количество патрулей в вечернее и ночное время.

- Сейчас на курорте идут рейды по обеспечению безопасности и правопорядка, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В составе патрульных групп: полицейские, муниципальные служащие, казаки и добровольцы. Они следят за правопорядком и проверяют наличие масок у сотрудников кафе и ресторанов.

- Ежедневно летом в Сочи прибывают тысячи гостей. Очень важно, чтобы отдыхающие и местные жители чувствовали себя комфортно и безопасно, - рассказал заместитель начальника УВД по городу Сочи Александр Папанов.

Мониторинговые группы, как правило, находятся в местах массового скопления гостей и горожан. Только в Центральном районе курорта на дежурство выходит порядка 20-ти групп.

Источник: https://kuban.mk.ru/