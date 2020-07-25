В технополисе «Эра» показали новейшие подводные беспилотники

/Общество/

В Анапе прошло заседание совета военного инновационного технополиса «Эра» под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова. В заседании приняли участие первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов. Корреспондент «МК» сопровождал их в поездке.

Серия совместных мероприятий с участием военных ученых и представителей промышленности началась 24 июля в «Эре» под эгидой Министерства обороны и Военно-промышленной комиссии РФ. Совещания будут проходить до конца июля.

Первый в России военный инноград «Эра» продолжает разработку технологий военного, специального и двойного назначения. В частности, в инновационном городке ведутся разработки в области беспилотных комплексов. Подводные роботы создаются для выполнения самых разнообразных задач.

Юрию Борисову, Руслану Цаликову и Павлу Попову были представлены образцы летательных, морских и сухопутных беспилотных комплексов, предназначенных для решения как военных, так и гражданских задач. Так, участники заседания совета «Эры» осмотрели линейку подводных роботов и беспилотников, которые в ближайшее время примут участие в уникальном военно-техническом эксперименте по тестированию системы мониторинга подводной обстановки.

Испытания будут проводиться в акватории Черного моря при совместном участии специалистов Министерства обороны и учёных из числа сотрудников инновационного технополиса «Эра». В рамках эксперимента беспилотные комплексы в режиме онлайн продемонстрируют свои возможности по обнаружению и своевременной передаче информации о находящихся под водой малогабаритных объектах.

Использование технологий прямой передачи данных с борта беспилотника, как предполагают разработчики, позволит в разы увеличить скорость реагирования на угрозы с морских направлений.

Участники заседания высоко оценили представленные образцы совершенной техники. По словам Руслана Цаликова, технополис «Эра» даёт специалистам уникальную возможность для испытания передовых разработок

-Технополис буквально всколыхнул «инициативщиков», количество предложений, инициативных разработок продолжает расти. Гражданские предприятия получили реальный шанс воплотить свои идеи через технополис и выйти на совершенно новый уровень, - отметил Руслан Цаликов.

Члены совета рассмотрели заявки на получение статуса резидента технополиса, поступающие со стороны научных организаций и промышленных предприятий. Также участники заседания обсудили детали будущего федерального закона «О военном инновационном технополисе «Эра».

Источник: https://www.mk.ru/