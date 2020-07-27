Юрий Бурлачко оценил новый общероссийский закон о «региональных брендах»

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Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко оценил эффективность нового закона, принятого в России.

С 27 июля в стране можно зафиксировать и защитить права нового объекта интеллектуальных прав – «географическое указание» определенного бренда. Это означает, что характеристики и особенности товара будут связывать с местом производства. Зарегистрировать товар в Роспатенте смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы.

Бурлачко оценил возможность подобного патента как эффективный инструмент рекламы и продвижения на рынке. Он объяснил, что это открывает новые возможности для многих кубанских сельхозтоваропроизводителей, а также положительно скажется на курортно-туристической отрасли края.

В 2019 году Роспатент уже зарегистрировал такие наименования, как «Кубанские яблоки» и «Кубанский ранний картофель». Таким образом, только фрукты и овощи, выращенные в пределах Краснодарского края, могут оказаться на прилавках под этими названиями. Председатель ЗСК выразил уверенность, что список будет расширяться.

Кроме того, Бурлачко отметил, что уже сейчас многие жители края и других субъектов страны воспринимают кубанские товары – как особую продукцию, отмеченную «знаком качества».

Источник: https://kuban.mk.ru/