"Перекуры" на работе – это польза или вред?

/Общество/

Небольшой перерыв в работе, общение с коллегами, короткая смена обстановки – все это включает в себя понятие "перекур". Есть ли польза в подобных паузах и кому они вообще противопоказаны, рассказала радио Sputnik эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина.

С понедельника по пятницу кипит офисная жизнь. В течение рабочей недели частенько звучат фразы "пора устроить coffee break" или "я на перекур". При этом под перекуром все чаще понимают не очередную дозу никотина, а небольшой перерыв, минут на 5-10. Такая "перемена", как в школе, позволяет немного развеяться, а также обсудить что-то с коллегами в неформальной обстановке.

Подобные перерывы положительно влияют на производительность труда, поскольку стимулируют работу мозга, считает эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.

"Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на перекурах бывает открытый разговор руководства и коллектива", – сказала Ольга Черкашина в интервью радио Sputnik.

Однако есть сферы деятельности, для которых такие паузы недопустимы, отметила эксперт.

"В каком-нибудь креативном агентстве, где труд творческий, им, может быть, нужно все время сидеть на кухне и изредка отбегать к компьютеру, чтобы занести в него гениальную мысль. У них труд интеллектуальный, и сама неформальная коммуникация стимулирует работу. Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная", – пояснила Ольга Черкашина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/