Депутат ГД: передача земельных участков в собственность решит многолетние проблемы многодетных семей Кубани

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В Краснодарском крае многодетные семьи смогут оформлять предоставленные земельные участки сразу в собственность.

Предложенные губернатором Вениамином Кондратьевым поправки в региональный закон уже приняты депутатами регионального Законодательного Собрания. Модератор тематической площадки «Демография» краевого отделения ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб отметила, что нововведение поможет решить проблемы многодетных семей, которые тянутся на протяжении многих лет.

На Кубани за 10 лет в аренду землю под индивидуальное строительство получили более 16,5 тысяч семей, но лишь небольшая часть участков была обустроена инженерной инфраструктурой. В большинстве случаев к выделенной земле не было даже подъезда. Активу ОНФ после обращения к губернатору Кубани удалось добиться подключения участков ИЖС к электросетям в станице Старокорсунской и в хуторе Октябрьском, однако подобные жалобы поступали из многих районов края.

«Работая с жалобами от многодетных семей, мы объективно понимали, что в большинстве случаев у муниципалитетов не хватало средств на обустройство и подключение участков к инженерным сетям. Теперь, благодаря губернатору региональный закон изменен и семьи будут получать участки сразу в собственность, а это значит, что они смогут и распоряжаться ими по своему усмотрению. Либо строиться на них и уже напрямую работать с ресурсоснабжающими организация по присоединению участка к сетям, которые будут обязаны выполнять заявки в указанные законом сроки. Либо продавать землю, а вырученные средства направлять на иные нужды, или использовать как первоначальный взнос при покупке готового жилья. Кроме этого, у каждой семьи появилась возможность получить участок в другом муниципалитете вне зависимости от регистрации», - прокомментировала модератор тематической площадки «Демография» краевого отделения ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.