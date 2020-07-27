Курбан-байрам попал под ограничения

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Мусульманский праздник Курбан-байрам ждут жесткие ограничения из-за коронавируса. Какие неудобства встретят верующих, рассказал радио Sputnik первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Курбан-байрам – это традиционный мусульманский праздник, который в этом году выпал на пятницу 31 июля и следующие два выходных дня. Особенностью этого праздника являются обряд жертвоприношения с последующей раздачей мяса жертвенного животного нуждающимся.

Этот ритуал предполагает большое количество контактов с другими людьми, что противоречит предписаниям на время эпидемии коронавируса в России, рассказал Рушан Аббясов. По его словам, верующим придется соблюсти ряд предписаний, в том числе и при посещении мечетей.

"Буквально недавно мы отмечали месяц Рамадан и праздник Ураза-байрам, но тогда все было строже. Тогда мы перевели все проповеди в онлайн. Сейчас в некоторых регионах есть послабления. Разрешается проведение праздника на открытых площадках, с учетом социальной дистанции, ношения масок и так далее. Мы видим, что людям старше 65 лет не рекомендуется посещение подобных мероприятия, так как они находятся в зоне риска. Мы призываем верующих максимально постараться остаться дома в этот день. Для этого мы с региональными властями договорились о проведении онлайн-трансляций", - рассказал Рушан Аббясов.

Кроме переноса молитв из мечетей в онлайн-режим, муфтии хотят доверить еще одну важную традицию новым технологиям. Рушан Аббясов призвал вместо походов в гости и личных поздравлений друзей с праздником, писать им в мессенджерах.

"Здоровье – это дар Всевышнего, и мы должны его беречь, причем и свое здоровье, и здоровье окружающих. Те, кто чувствует недомогание, тем лучше остаться дома, чтобы не подхватить инфекцию или распространять дальше свою болезнь. В течение трех праздничных дней Курбан-байрама мы должны друг друга поздравлять. Сегодня для этого есть мобильные приложения, но в тех регионах, где все в порядке, там можно и навестить близких", - рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/