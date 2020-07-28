В России предложили ввести особые правила для водителей электросамокатов

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В России предложили урегулировать движение водителей электросамокатов. Законодательная инициатива прозвучала на приеме граждан у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб. Также предлагается ввести особые правила езды на гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.

Идея зародилась после многочисленных аварий, случившихся за последнее время, с участием новомодных транспортных средств. Так, в парке «Краснодар» накануне разбился 12-летний мальчик, взявший в аренду электросамокат.

Во многих странах Евросоюза, Азиатских странах и США требования к использованию подобного транспорта урегулированы. В то время как в России, несмотря на популярность электросамокатов, этот вопрос до сих пор остается открытым.

Светлана Бессараб рассказала, что проект подготовили еще в прошлом году, после чего он неоднократно изменялся. Депутат выразила надежду, что в ближайшее время проект наконец-то примут.

Ранее Бессараб также выдвинула предложение запретить мотоциклистам ездить в междурядье. Однако многие общественники восприняли инициативу негативно, отметив, что законопроект по сути запрещает езду на мотоциклах как таковую.

Источник: https://kuban.mk.ru/