Вице-мэр Владислав Ставицкий ушел в отставку

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Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий, курировавший вопросы архитектуры и строительства, покинул пост. Глава города Евгений Первышов лично подтвердил уход сотрудника администрации на совещании по вопросам нового Генплана, сообщает телеграм-канал «Красная, 35».

Также на совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал чиновников, раздавших земли Краснодара под многоэтажки. «Зачем разрешение на строительство выдавали? Вы зачем проблему продолжали множить со школами и детскими садами?» – обратился Кондратьев к мэру кубанской столицы Евгению Первышову.

Работников администрации, раздавших многочисленные участки, губернатор назвал «группой саботажников». Кроме того, он попросил мэра подготовить список с именами тех, кто оставил свои подписи на соответствующих документах. «Значит, пусть себе ищут новое место работы», – заключил глава края.

Напомним, ранее ушел в отставку мэр Анапы Юрий Поляков. Его работа также подверглась критике со стороны губернатора после рабочей поездки в город.

"Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий находится на больничном с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу", - прокомментировали ситуацию в департаменте информационной политики городской администрации.

Источник: https://kuban.mk.ru/