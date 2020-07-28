Игорь Дяченко: Организаторам детского отдыха мы должны помочь...

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В рамках недели приемов по вопросам защиты прав в сфере туризма, инициированной партией «Единая Россия», в Новороссийске сегодня состоялось совещание. Глава города-героя Игорь Дяченко сообщил об этом в соцсетях.

"Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Синяговским встретились с представителями сферы туризма нашего города.

Из-за пандемии курортно-туристический кластер нашей страны ощутил на себе серьезные трудности, особенно детские здравницы.

Из семи таких предприятий в Новороссийске сейчас функционируют только четыре.

Обсудили решение конкретных проблем, мешающих восстановлению экономической деятельности предприятий.

В частности, вопросы субсидирования, контроля со стороны надзорных органов, арендную плату и возможность кредитования.

В ходе обсуждения детально разобрали каждый вопрос, проработали варианты их решения." - отметил глава города.

"Все предложения и замечания представителей туристической отрасли, работающих по направлению детских здравниц, будут изучены и направлены в Генеральный совет партии «Единая Россия» для принятия дальнейших мер," - сообщил завершая разговор депутат Владимир Синяговский.