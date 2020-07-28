Депутат Госдумы борется за господдержку детских лагерей

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Угроза распространения COVID-19 привела к риску массового закрытия и банкротства детских стационарных загородных лагерей.

Эти организации не смогли войти в список наиболее пострадавших из-за отсутствия в России ОКВЭД для организации детского отдыха, что лишает их возможности воспользоваться мерами государственной поддержки. В связи с этим депутат Государственной Думы Светлана Бессараб направила обращение в Министерство просвещения РФ с просьбой рассмотреть возможность инициирования введения дополнительного ОКВЭД для деятельности по оздоровлению и отдыху детей в классификатор.

В ведомстве сообщили, что Минпросвещения России неоднократно направлялись предложения в Минэкономразвития России о включении видов

деятельности и услуг по организации отдыха и оздоровления детей в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее – общероссийские классификаторы). В настоящее время достигнута договоренность по вопросу о внесении изменений в общероссийские классификаторы в части включения деятельности и услуг по организации отдыха и оздоровления детей. В настоящее время готовится проект документа.

«Ни один из имеющихся ОКВЭД не отражает специфику работы санаторно-курортных детских организаций и лагерей, предоставляющих услуги проживания и лечения детям без сопровождения взрослых представителей. Деятельность по оздоровлению и отдыху детей не закреплена в классификаторе. Поэтому введение дополнительного ОКВЭД необходимо, в том числе, для формирования адресных мер поддержки. Этот пробел предложил восполнить профильный комитет Законодательного Собрания края, наша рабочая группа в Госдуме взялась помочь на федеральном уровне. Сегодня решение уже подготовлено. Из более 2,2 тысяч детских загородных лагерей закрытыми сегодня остаются две трети и лишь немногие из них смогли воспользоваться мерами господдержки. Отрасль крайне нуждается в расширении категорий получателей господдержки на все организации детского загородного отдыха, независимо от форм собственности и численности штата. Мы обратились в Правительство и с нетерпением ожидаем решения», - прокомментировала депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по вопросам санаторно-курортной отрасли в ГД Светлана Бессараб.