PR-менеджеру в Краснодаре заплатят 47 000 рублей, а в Сочи – 50 000

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Накануне Дня PR-специалиста аналитики HeadHunter выяснили, насколько сегодня востребованы профессионалы этой области в ЮФО и какой уровень заработка им предлагают.

За первое полугодие 2020 года количество вакансий в области PR составило 20% от общего числа предложений в сфере «Маркетинг/Реклама/PR» в Южном федеральном округе. Компании приглашают на работу специалистов по связям с общественностью, контент-менеджеров, SMM-менеджеров, контент-мейкеров, бренд-менеджеров.

– Роль специалиста по связям с общественностью уже сейчас многофункциональна, и в ближайшем будущем эта тенденция только усилится. Навыки в digital-направлениях стали одним из основных требований к пиарщикам. Сегодня они не только ведут работу со СМИ и генерируют новостные поводы, но и занимаются копирайтингом, аналитикой, ведут аккаунты компаний в социальных сетях, осуществляют информационное наполнение сайтов компаний, работают в направлении внутренних корпоративных коммуникаций. Без знания всех тонкостей SMM и digital PR-специалисту не стать востребованным профессионалом, поэтому, необходимо максимально быстро осваивать новые технологии, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Юг Алёна Манохина.

Чаще всего профессиональных PR-специалистов ищут компании ЮФО из отраслей информационных технологий (12%), строительства и недвижимости (12%), СМИ, маркетинга, рекламы и BTL (11%), розничной торговли (10%), а также гостиничного и ресторанного бизнеса (8%). Большая часть таких предложений публикуется в Краснодаре (35%), Ростове-на-Дону (22%), Сочи (9%), Волгограде (7%) и Симферополе (5%). Соискатели с опытом от года до 3 лет требуются в 62% вакансий, 16% работодателей готовы трудоустроить специалистов без опыта. Доля вакансий, предлагающих варианты удаленной занятости составляет 8%.

- По данным hh.индекса, сегодня конкуренция в сфере «Маркетинг/Реклама/PR» в ЮФО – 6 человек на место, по сравнению с маем, она снизилась на 1.5 пункта. Если сравнивать с прошлым годом, то, напротив, наблюдается увеличение числа соискателей, претендующих на вакансии в данной профобласти – в 2019 году за одно предложение о работе конкурировали 3 человека. Число резюме кандидатов выросло на 4% в июне по отношению к маю, и на 26% в сравнении с июнем 2019 года. Рост конкуренции связан, прежде всего с тем, что данная профессиональная сфера оказалась в числе первых, кто ощутил на себе влияние событий весны 2020 года. В марте, по отношению к февралю число вакансий в ЮФО снизилось на 7%, в апреле было самое глубокое падение -27% к марту, в мае -22% к апрелю и -46% к маю прошлого года. В июне произошел значительный рост в отношении мая - +38%, но по сравнению с июнем 2019 года число предложений уменьшилось на 36%, - отмечает Алёна Манохина.

За первое полугодие 2020 года средняя заработная плата PR-специалиста в ЮФО составила 40 000 рублей. В Краснодаре, в среднем, на данной позиции предлагают уровень дохода в размере 47 000 рублей, в Сочи – 50 000 рублей, в Астрахани 41 000 рублей, в Ростове-на-Дону 40 000 рублей, столько же в Симферополе, в Волгограде 32 000 рублей.

Источник: HeadHunter