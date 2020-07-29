В горах Кавказского хребта ветераны транспортной полиции Сочи возложили цветы к памятнику погибшим героям в битве за Кавказ

/Общество/

Восхождение ветеранов на Большой Кавказский хребет на высоту почти 2 тысячи метров над уровнем моря к обелиску героев, павших в битве за Кавказ, уже стало ежегодной традицией.

Пять лет назад они впервые посетили это место, где увидели памятник, установленный местными жителями. Тогда и родилась идея установить в знак памяти и уважения памятную доску от ветеранов транспортной полиции Сочи. На следующий год доска была установлена, и с тех пор, ветераны Сочинского ЛУ МВД России на транспорте договорились посещать это место каждый год и возлагать цветы героям.

По словам председателя Совета ветеранов подполковника милиции в отставке Петра Григорьевича Соломоненко, в 1943 году, высоко в горах Карачаево-Черкесии был сбит советский истребитель И-16, на котором советский солдат вступил в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками за кавказскую землю. На этом месте летчику, павшему смертью храбрых, а также тем, кто погиб в битве за Кавказ благодарные местные жители воздвигли памятник.

В этом году, в честь 75-летия Победы в ВОВ, ветераны поднялись еще выше в горы, где непосредственно шли жестокие бои советских солдат с врагами. На том месте был установлен памятник пограничникам, принявшим бой первыми с фашистскими захватчиками.

Ветераны транспортной полиции Сочи возложили к памятнику венок и почтили память павших героев минутой молчания.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД