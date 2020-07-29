Полиция Новороссийска информирует

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Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Дмитрий Кушнир, разъясняет порядок и срок замены, возможности подачи заявлений на замену паспорта и водительских удостоверений посредством электронной почты и дополнительно применяемых мерах, направленных на повышение доступности получения государственной услуги.

Граждане, имеющие паспорт и водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период с 01.02.2020 по 15.07.2020, имеют право осуществить замену паспорта и водительским удостоверениям по 31.12.2020 включительно.

Обмен паспорта и водительских удостоверений, попадающих под вышеуказанною категорию, можно произвести следующими способами:

— через подачу заявления в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru;

— по предварительной записи (через общий модуль управления электронной очередью, по телефону подразделения);

— в порядке «живой» очереди;

водительские удостоверения, посредством официальной электронной почты экзаменационного подразделения ГИБДД (только для российских водительских удостоверений, срок действия которых закончился в период с 01.02.2020 по 15.07.2020).

Для этого потребуется отправить на электронную почту выбранного экзаменационного подразделения заявление (установленного образца) с приложением копий (сканов) документов необходимых для замены российского национального водительского удостоверения. По результатам рассмотрения заявления с гражданином свяжется должностное лицо экзаменационного подразделения для согласования места, даты и времени личного посещения подразделения либо придёт мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску