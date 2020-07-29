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Россияне испугались почерневшего моря в Анапе

Берег Черного моря в Анапе окрасился в черный цвет, видео появилось в сообществе «Типичный Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказывают, что при этом вода издает не очень приятный запах.

Пользователи сети стали строить догадки, что же это такое. Кто-то отметил, что это сточные воды, а кто-то, что это проявление сульфидов, солей черного цвета, образующихся в ходе реакции с металлами. «Это каждый год в Анапе с июля по август, цветут водоросли и гниют в тёплой воде, всё прибивает к центру города!» - ответил один из подписчиков. «Эка невидаль, название совпало с реальностью», - пошутил один из россиян.

Местные спасатели рассказали изданию «Живая Кубань», что это тина, которую подняло с дна. Она и придает морской воде черный цвет.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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