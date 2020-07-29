/Общество/

Выскажи своё мнение по перспективному развитию Геленджика!

На сайте «Генплан-Геленджик.рф» в открытом режиме каждый имеет возможность отследить все работы, проделанные на пути создания нового облика города, а также принять непосредственное участие в улучшении качества и условий жизни в нём.

Приглашаем всех, кому не безразлично будущее нашего города, поучаствовать в работе над проектом, пройдя анкетирование и высказав свои пожелания в специальном разделе сайта. В ходе опроса каждый житель Геленджика может указать свои личные пожелания. Может быть, вы мечтаете, чтобы у вас в микрорайоне был фонтан или в городе появился гоночный трек? Не оставайтесь равнодушными в таком важном вопросе и обязательно поделитесь своим мнением.

Разработчик генплана обязуется делиться новостями проекта, выкладывать самую актуальную информацию о готовящихся публичных слушаниях, представлять наработки проекта и давать пояснения экспертов. Подробнее узнайте на сайте «Генплан-Геленджик.рф».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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