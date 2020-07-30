Депутат ГД предложила поддержать семьи Кубани с детьми от 16 до 18 лет

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В адрес депутата Государственной Думы от Краснодарского края Светланы Бессараб поступают многочисленные обращения от родителей по вопросу социальной поддержки семей с детьми от 16 до 18 лет.

В связи с этим, парламентарий направила в Правительство РФ предложение о распространении мер государственной поддержки.

Согласно Указам Президента РФ, гражданам в период пандемии предусмотрены выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Семьи с детьми 16-18 лет под эти выплаты не подпадают, несмотря на то, что большинство из них еще учатся в общеобразовательных организациях.

«По данным Росстата, в Краснодарском крае насчитывается около 1 млн 20 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет. В период распространения коронавирусной инфекции на Кубани за единовременными выплатами обратились родители более 850 тысяч детей. Было бы справедливо, если бы семьи с оставшимися 200 тысячами несовершеннолетних ребят, которые еще учатся в школе и не работают, смогли также рассчитывать на помощь. Многие родители потеряли доход и поддержка со стороны государства им также крайне необходима», - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.