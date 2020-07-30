Бессараб: краевая поддержка детских лагерей поможет спасти целую отрасль

/Общество/

Власти Краснодарского края разработали очередной пакет антикризисных мер, который будет направлен на поддержку санаторно-курортной отрасли.

В 2021 году из регионального бюджета будет выделено около 480 млн рублей на поддержку детских оздоровительных лагерей.

Средства будут направлены на возмещение затрат по ремонту помещений при подготовке к сезону, снижение до 0.01% ставки налога на имущество организаций, а также на субсидирование расходов по профилактике коронавирусной инфекции.

Руководитель рабочей группы по вопросам санаторно-курортной отрасли, депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб отметила, что эти меры поддержки помогут сохранить в регионе организации детского отдыха, которые находятся в наиболее жестких условиях из-за требований Роспотребнадзора, и оказались самой пострадавшей отраслью туристического бизнеса.

«Ежегодно в детских лагерях Краснодарского края отдыхали и оздоравливались свыше 700 тысяч детей, в этом году серьезные коррективы внесла пандемия, все учреждения были закрыты в июне, в июле открылись единицы. Детские здравницы несут колоссальные финансовые потери по причине невозможности выполнения всех требований Роспотребнадзора, прямо заявляя, что без поддержки со стороны государства они будут вынуждены перепрофилироваться либо обанкротиться. Нашей рабочей группе в Госдуме удалось добиться некоторого смягчения санитарных требований Роспотребнадзора и включения в перечень мер государственной поддержки отдельных предложений представителей отрасли края. Но множество организаций детского оздоровления по-прежнему вынуждены оставаться закрытыми. Принимаемые краевой властью меры поддержки сегодня трудно переоценить, в них крайне нуждаются детские здравницы», - прокомментировала руководитель рабочей группы по вопросам санаторно-курортной отрасли, депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.