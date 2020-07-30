Россияне потратили "детские" деньги?

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Часть россиян потратило государственную помощь не на детей, а на выплату микрозаймов.

Как к этому относится государство, и что грозит этим людям, рассказал радио Sputnik руководитель аудиторско-консалтинговой компании "АИП" Сергей Елин.

Российским семьям с детьми от трех до 16 лет во время пандемии полагалась особая выплата в 10 тысяч рублей на ребенка. Как стало известно РБК, часть россиян потратило эти деньги нецелевым образом. Вместо покупки чего-либо для детей, деньги ушли на погашения займов от микрофинансовых организаций. Эти компании фиксировали всплеск возвратов в те даты, когда большинству россиян перевели "детские" деньги.

Что будет россиянам, которые неправильно потратили деньги, рассказал в интервью радио Sputnik Сергей Елин.

"Поддержка со стороны государства крайне важна, но она не подразумевала, что надо отчитываться, куда ты потратил эти деньги. Каждая семья самостоятельно планирует свой бюджет. Кто-то отдает предпочтение погашению кредита, для кого-то стоит задача покупки продуктов первой необходимости. Я думаю, что такие траты не критичны. Я думаю, что не подразумевалось, что в чистом виде будет идти целевое финансирование. Если бы такая задача стояла, то она была бы сформулирована, по аналогии с материнским капиталом. Там государство предусмотрело механизм, что эти деньги можно потратить только на эти нужды", - уточнил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/