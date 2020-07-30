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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский встретился с работниками торговли черноморского побережья. Разговор зашел о ходе курортного сезона, проблемах малого бизнеса и государственной поддержке.

"Торговля – один из важнейших секторов экономики, и главная роль в нем в нем принадлежит именно вам, - отметил депутат Владимир Синяговский. - По состоянию торговли принято судить об экономическом развитии региона, об уровне жизни населения. Сегодня серьезно выросли запросы потребителей – и вы отвечаете на них новыми технологиями, широким ассортиментом и качеством, внедряете новые формы торговли и сферы услуг. Благодаря вашему добросовестному труду на Кубани постоянно развивается сфера торговли, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется ассортимент предлагаемых товаров."

Обсудили вопросы организации работы торговых предприятий в жилых многоквартирных домах. По итогам предложения по поправкам в законодательство будут направлены в профильный комитет.

Завершилась встреча поздравлениями с прошедшим профессиональным праздником - днем работника торговли России.