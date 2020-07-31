В Новороссийске общественники провели комплексную проверку деятельности полиции, в том числе качества предоставления государственных услуг

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В рамках осуществления общественного контроля представитель Общественного совета при краевом главке посетил город Новороссийск.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Андрей Фаниев, заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Анатолий Гуров посетили с проверкой МРЭО ГИБДД по обслуживанию города Новороссийска, Геленджика и Анапы (МРЭО №1).

В сопровождении начальника МРЭО подполковника полиции Руслана Толмасова общественники начали проверку с осмотра территории, обратив особое внимание на то, что для людей с ограниченными возможностями в подразделении созданы все необходимые условия: парковочные места, пандусы, кнопка вызова, а также информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих людей. Была проведена экспресс-проверка функционирования кнопки вызова сотрудников подразделения в случае обращения лица, которому необходима помощь полицейских.

Основной целью визита общественников в подразделение МРЭО стала оценка организации работы по предоставлению государственных услуг по выдаче (замене) водительских удостоверений, а также по приёму квалификационных экзаменов на получение права управления автомототранспортными средствами. Участники комплексной проверки изучили организацию работы по предоставлению государственных услуг населению, осмотрели помещение для сдачи экзаменов и места ожидания, ознакомились с документацией, отметив, что на стендах в подразделении в полном объеме размещена вся необходимая информация.

Общественники пообщались с посетителями, которые положительно отметили деятельность МРЭО ГИБДД. В холле административного здания внимание члена Общественного Совета при краевом главке привлекла выставка детских рисунков, посвященных деятельности госавтоинспекторов и пропаганде безопасности дорожного движения, организованная Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с общественниками в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

После проверки краевого подразделения Госавтоинспекции Андрей Владимирович Фаниев и Анатолий Гуров направились к участковому пункту полиции, расположенному в самом Центре Новороссийска, на улице Леднева.

Общественники проверили документацию, санитарное состояние помещения, отметили наличие полиграфии по вопросам профилактики кибермошенничества и фальшивомонетничества.

Как пояснил представителям общественности, начальник службы участковых уполномоченных полиции Центрального района подполковник Дмитрий Иванович Воробьев, каждому гражданину, обратившемуся на опорный пункт, вручается буклет и проводится профилактическая беседа.

Проверке подверглись и наряды патрульно-постовой службы Управления МВД России по Новороссийску, осуществляющие охрану общественного порядка и безопасности жителей и гостей города.

На стационарном пункте полиции, расположенном на территории автовокзала города, находился полный пакет необходимой документации. Наряд показал удовлетворительные знания нормативно-правовых актов, регламентирующих работу ведомства, экипировка и внешний вид сотрудников отвечали предъявляемым требованиям.

По итогам комплексной проверки общественники положительно отметили работу гарнизона новороссийской полиции.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/