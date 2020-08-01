В Динском районе Краснодарского края обнаружили древний глиняный сосуд

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Археологи обнаружили на раскопках в Динском районе глиняный сосуд, пролежавший в земле более пяти тысяч лет. Он был найден в ходе работ по строительству Дальнего Западного обхода.

"Такие сосуды применяли в ритуальной и погребальной культурах", — сообщили в пресслужбе "Автодора". Кроме того, исследователи нашли ещё несколько погребальных предметов, среди которых бронзовые бусины и метательные наконечники.

Это далеко не первые артефакты, обнаруженные учёными в ходе строительства Дальнего Западного обхода. Ранее "МК на Кубани" сообщал о древнем оружии и погребении, относящихся, по видимому, к III тысячелетию до нашей эры.

Источник: https://kuban.mk.ru/