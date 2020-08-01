Более 170 тысяч москвичей не выпустят за границу

/Общество/

Столичное управление ФССП сообщило, что из-за долгов более 170 тысяч москвичей не смогут в ближайшее время отдохнуть за границей, несмотря на открытие границ.

Сообщается, что с начала года приставы насчитали более 19 тысяч должников по алиментам, более 17 тысяч - по налогам, по штрафам ГИБДД - свыше 7 тысяч.

Ведомство рекомендовало гражданам своевременно оплачивать штрафы и прочие задолженности, напомнив, что при долге в 30 тысяч рублей (по алиментам - от 10 тысяч) приставы могут ограничить выезд гражданина из страны.

Источник: https://www.mk.ru/