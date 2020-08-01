 С рабочей поездкой в Северский район

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В рамках региональной недели 29 июля депутат Государственной Думы Владимир Синяговский объехал ряд сельскохозяйственных предприятий района и провёл приём граждан.

Вместе с главой района Адамом Джаримом Владимир Ильич посетил сельхозпредприятие ООО «Луч» в посёлке Октябрьском. Его директор Майербек Цагараев провёл экскурсию по предприятию. Здесь на 1846 гектарах земли выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник. В прошлом году Майербек Цагараев заложил небольшой виноградник в открытом грунте и шесть гектаров клубники.

Затем Владимир Синяговский отправился в хутор Новопетровский, в сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Хуторок». Общая площадь земли в хозяйстве - 200 га. Гостя встретил председатель кооператива Владимир Ищенко. Сейчас он занимается разведением быков породы герефорд, Узнав о возможности получить господдержку, принял участие в конкурсной программе для начинающих фермеров и выиграл грант «Семейная ферма». На средства гранта и инвестиции построил корпуса для бычков, бойню, купил оборудование, современную сельхозтехнику и 160 бычков герефордской породы.

- Герефорд - мясная порода коров, обладающая хорошей выносливостью и здоровьем, не требовательная к условиям содержания. Он неё получают так называемую мраморную говядину, - рассказал гостям фермер. - Один бычок весит 550 килограммов.

В этом хозяйстве выращивают ячмень, кукурузу, сою - животные кормом обеспечены. Владимир Ищенко сказал, что целенаправленно не покупает готовые корма – хочет получать экологически чистое мясо. А в планах у него – начать развивать производство мраморной говядины в Северском районе.

Владимир Синяговский, ознакомившись с предприятием, отметил, что такие фермеры, как Владимир Ищенко, пример для других. Хозяйство современное, видно, что постоянно поддерживается порядок, и планы у хозяина направлены на максимальную эффективность.

Следующее предприятие, куда нанёс визит Владимир Синяговский - ООО «Сады Предгорья». Предприятие специализируется на выращивании фруктов.

В 2012 году на территории Новодмитриевского сельского поселения был заложен сад на площади 280 га. В инвестиционный проект было вложено много средств, современных агрономических технологий и заботы.

Теперь новодмитриевский сад - гигант вышел на самоокупаемость. Яблоки сортов Симиренко, Флорина, Голден, сливы Кабардинка и Стенлейн нашли своих покупателей на прилавках не только Кубани, но и других регионов нашей страны, включая Москву и Санкт-Петербург. На 126 гектарах уже собирают более 50-ти тонн яблок и слив. А когда в 2025 году ООО «Сады Предгорья» выйдут на полный цикл, планируется увеличить урожай до шести тысяч тонн фруктов за сезон.

Генеральный директор ООО «Сады Предгорья» Написат Курбанова показала Владимиру Синяговскому производственные площади по хранению фруктов и рассказала о перспективах предприятия. Депутат живо интересовался положением дел в хозяйстве. Гости также посетили сады, сбор урожая на которых будет проводиться в начале осени.