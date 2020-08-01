На приём к депутату

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В администрации Северского района депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провёл приём граждан по вопросам, решить которые возможно только на краевом и федеральном уровне.

Давно стоит вопрос о газификации села Шабановского. Бюджет поселения не в состоянии справиться с этой проблемой, только на проект газификации требуется миллион рублей. Владимир Ильич обсудил с пришедшей на приём жительницей алгоритм действий по решению этого вопроса, расспросил о жизни в поселении. Депутат предложил начать с ЗСК и попробовать включить этот вопрос в краевую программу. «Вопрос назрел давно. Главное начать. Это вдохнёт новую жизнь в Шабановское поселение», - подытожил Владимир Синяговский.

С просьбой о внесении изменения в действующие нормы федерального законодательства к депутату Госдумы обратилась жительница посёлка Ильского Валентина Г, воспитывающая одиннадцать приёмных детей. Некоторые дети по достижении ими совершеннолетия сталкиваются с проблемой получения жилья, если имеют временную регистрацию по месту жительства. Владимир Ильич пообещал инициировать этот вопрос, поинтересовался, как живёт приёмная семья, какую помощь от государства получает.

Житель станицы Северской Вадим Е. обратился к депутату с просьбой оказать содействие в восстановлении его дома, сгоревшего от удара молнии. Все озвученные вопросы взяты депутатом на контроль.