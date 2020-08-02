Губернатор Кубани поручил спасателям Сочи и Новороссийска перейти на усиленный режим работы

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В связи с ухудшением погоды в Краснодарском крае в целом, и с опасностью возникновения ЧС на побережье, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил спасателям Сочи и Новороссийска в течение 2 августа работать в режиме усиленного контроля, — сообщает пресс-служба администрации края.

В этот день синоптики обещают ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Спасатели рекомендуют по возможности избегать отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими элементами окружения, у которых есть риск не выдержать натиска стихии.

Источник: Московский Комсомолец